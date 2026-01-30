Целевое обучение в колледже за счет предприятия будет организовано в Воскресенске

В Воскресенске девятиклассникам гимназии № 1 предложили уникальную возможность — получить среднее специальное образование в местном колледже за счет градообразующего предприятия. Профориентационная встреча была посвящена выбору будущего пути и подробностям программы целевого обучения от филиала «ВМУ» компании «Уралхим».

На встрече представитель Воскресенского колледжа Татьяна Калинина рассказала о возможностях, которые открывает федеральная программа «Профессионалитет», включая обучение по таким востребованным специальностям, как электрик, специалист по автоматизации, программист и специалист по работе с искусственным интеллектом.

Особое внимание было уделено целевому обучению от «ВМУ» — градообразующего предприятия, которое в этом году отмечает 95-летие. Начальник отдела профессиональной подготовки филиала Елена Удовенко подчеркнула заинтересованность компании в молодых кадрах: «Мы готовы инвестировать в их будущее». Программа предусматривает обучение по специальности «химическая технология производства химических соединений» с полной оплатой за счет работодателя.

Ключевые преимущества для студентов: возможность начать работать еще во время учебы, гарантированное трудоустройство после выпуска, дополнительная стипендия за хорошую успеваемость и перспектива получения высшего образования по ускоренной схеме. В этом году состоится первый выпуск студентов целевого курса, и предприятие объявит о новом наборе абитуриентов.