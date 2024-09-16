Цех по производству оборудования для очистки воды построят к концу 2025 года в Дубне

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области посетили стройплощадку нового цеха по производству оборудования для водоподготовки и водоочистки в городском округе Дубна. Производственный комплекс, который возводит один из резидентов особой экономической зоны, займет более пяти тысяч квадратных метров.

Как пояснили в ведомстве, уровень строительной готовности достиг 52%. Строители уже завершили фундаментные работы, а сейчас приступили к устройству каркаса здания и установке наружных стен из сэндвич-панелей. Ожидаемый срок окончания строительства — четвертый квартал 2025 года.

Объем инвестиций в проект составит порядка 350 миллионов рублей, на новом производстве создадут более 50 новых рабочих мест.

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