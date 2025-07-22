Цех по производству локально-очистных сооружений построили в Орехово-Зуеве
Строительные работы завершили на площадке возведения нового цеха компании «Панком-Стройсервис» в Орехово-Зуеве. Здесь будут выпускать локальные очистные сооружения.
Землю для строительства организации предоставили по программе «Земля за один рубль». Возведение уже закончили, скоро объект сдадут в эксплуатацию.
Накануне с руководителем компании встретилась заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Ирина Говорова. На встрече обсудили перспективы развития всего проекта.
«Особое внимание уделяется качеству выполняемых работ, а также соблюдению технических норм и необходимых требований. Согласно озвученным планам получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию намечено на сентябрь этого года», — отметила Ирина Говорова.
Благодаря открытию цеха удастся создать 42 новых рабочих места.