Цех по пошиву одежды для участников СВО расширили в Серпухове

Волонтерское текстильное производство «Vместе со СВОими» в Серпухове расширило площади. Теперь одежду для бойцов специальной военной операции будут шить в просторном помещении на Звездной улице.

Цех начинал работать в маленькой комнате на Калужской, затем волонтеры перебрались в Распятский храм. Теперь швеи будут работать в помещении, которое находится в доме 6а на Звездной. Скоро здесь закипит работа.

Добровольцы отметили, что для стабильной деятельности цеха всегда нужна ткань. Сейчас ее не хватает, и каждый желающий может помочь делу материалами. Нужны ситец, трикотаж и флис. Есть также потребность в рабочих руках.

Руководит работой Светлана Морозова. Под ее началом женщины уже больше года помогают военнослужащим — шьют как для передовой, так и для госпиталей. Текстильные комплекты востребованы, их регулярно передают в зону СВО вместе с гуманитарной помощью. Сшитая своими руками одежда напоминает бойцам, что их очень ждут дома.

В октябре волонтеры Подмосковья снова собрали гуманитарную помощь российским военным в рамках акции «Доброе дело», появившейся при поддержке губернатора Андрея Воробьева. В зону СВО отправили пять автомобилей, а также мебель для обустройства пунктов временной дислокации.