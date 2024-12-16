Цех маркировки детских игрушек построят в Пушкино

Подмосковный производитель игрушек запустит новый цех в Пушкино. Там будут маркировать продукцию и создадут 25 рабочих мест.

Компания «Мир пластика» достроила новый цех для обязательной маркировки детских игрушек в Пушкино. Его планируют запустить в начале 2025 года, рассказала заместитель председателя правительства региона, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В проект вложили свыше 20 миллионов рублей. На предприятии создадут около 25 рабочих мест.

«Также в этом году компания инвестировала около 50 млн рублей в модернизацию оборудования — на производственной площадке установили новые пресс-формы для расширения ассортимента выпускаемой продукции. Сейчас предприятие в месяц производит более 100 тонн игрушек из пластика», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Обязательная маркировка детских игрушек позволит исключить попадание в магазины контрафакта, который может негативно повлиять на здоровье ребенка.

Как рассказал генеральный директор компании Анатолий Мурашко, продукцию предприятия поставляют в ведущие детские магазины и сетевые ретейлеры. Кроме того, организация сотрудничает с дошкольными учреждениями.

«Например, в этом году разработали серию для обучения детей правилам безопасности и поведения в разных ситуациях. В ходе игры дети узнают, как себя свести на вокзале, что делать в экстремальной ситуации или при ЧП. Программа будет использоваться детскими садами по всей России», — поделился он.

Ежегодно «Мир пластика» разрабатывает и вводит в оборот около 50 новых товаров. Готовую продукцию поставляют в магазины по всей России и в страны СНГ.