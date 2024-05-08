Цех домашних колбас с магазином открылся в деревне Кощейково | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 13:20 Цех домашних колбас с магазином открылся в деревне Кощейково Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360 в

Новый цех с магазином домашних колбас и мясных деликатесов открылся в Пушкинском городском округе. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Колбасный цехъ» находится в деревне Кощейково. Расположение в районе Ярославского шоссе делает магазин удобным не только для местных жителей, но и для гостей городского округа.

Реклама

Мясные деликатесы и домашние колбасы представлены в широком ассортименте по доступным ценам. Разнообразие сырья и способов приготовления на предприятии позволяют выпускать продукцию, отвечающую самым разным запросам потребителей.

Недавно в Пушкино открылся магазин «У`дачный», а также магазин торговой сети «Магнит».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».