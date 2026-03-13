Цех для производства компонентов лекарств построили в Химках
На территории Центра высоких технологий «ХимРар» завершилось строительство цеха по производству активных фармацевтических субстанций. Двухэтажный корпус площадью около 2,9 тысячи квадратных метров после запуска позволит увеличить производственные мощности более чем в пять раз.
На предприятии будут выпускать субстанции для инновационных препаратов, включая лекарства для лечения ВИЧ-инфекции и заболеваний нервной системы, а также разрабатывать полупродукты для синтеза.
«Строительство цеха по производству фармацевтических субстанций в Химках — это яркий пример того, как инвестиции в высокие технологии работают на благо жителей. Проект даст до 50 новых рабочих мест, обеспечит развитие местной инфраструктуры и повысит доступность современных лекарств», — рассказал депутат, член партии «Единая Россия» Артур Каримов.
Проект поддержали Фонд развития промышленности, Минпромторг России и правительство Московской области. В реализации помогал Центр содействия строительству. Сейчас объект получил заключение и готовится к вводу в эксплуатацию.