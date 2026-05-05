Труженицу тыла в Апрелевке поздравили с Днем Победы

Мария Васильевна родилась в 1930 году, войну встретила подростком. В то тяжелое время каждый день был испытанием, но она делала все, что могла, для приближения Победы — работала в тылу, не жалея сил. Сегодня она живет в Апрелевке. В преддверии праздничной даты гости пришли к ней не с пустыми руками и подарили новый современный телевизор — от чистого сердца. Это знак внимания и глубокого уважения к судьбе женщины.

Техника — это лишь приятное дополнение к уюту, но теперь в доме ветерана будет больше хороших новостей и любимых фильмов. А главное — Мария Васильевна сможет еще раз убедиться: ее подвиг помнят и ценят.