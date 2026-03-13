Труженицу тыла с 95-летием поздравили в Пушкино

Инна Алексеевна проработала 40 лет и даже в сложные годы оставалась востребованным ученым.

«Главное богатство моей жизни — яркие впечатления и путешествия», — рассказала юбиляр.

Особое место в ее сердце занимает озеро Байкал. Три недели, проведенные в Сибири, запомнились Инне Алексеевне величием природы и душевностью местных жителей. Пронина также бывала в Грузии, Армении, Архангельске, Вологде и на Каспии.

На заслуженный отдых ветеран вышла после 60 лет, чтобы ухаживать за матерью. Артем Садула поблагодарил Инну Алексеевну за многолетний труд и вклад в развитие страны.

Имениннице передали подарки и открытки от президента Владимира Путина, губернатора Андрея Воробьева и главы округа Максима Красноцветова.