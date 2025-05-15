Труженицу тыла Майю Родригес-Фернандес из Красногорска поздравили с 95-летием

Богдан Андриянов пожелал Майе Родригес-Фернандес здоровья, оптимизма и положительных эмоций.

«Примите самые теплые и искренние поздравления со знаменательным событием — 95-летним юбилеем. За вашими плечами большая и достойная жизнь. Вы — люди удивительного несгибаемого поколения, составившего славу и гордость России. Вы всегда шли вперед и не пасовали перед трудностями во имя светлого будущего», — обратился к ветерану народный избранник.

Майя Родригес-Фернандес всю жизнь посвятила воспитанию и обучению детей. Любимым делом супруга известного кораблестроителя Мануэля Родригеса-Фернандеса занималась и на Кубе, где провела много лет.

«Ученики, которые ее знают, встречают, помогают, казалось бы, даже в банальных вещах — продукты донести. Это показывает, насколько она открытый и искренний человек. Крепкого ей здоровья, удачи, а мы будем рядом и чем сможем, будем обязательно помогать», — пообещал Богдан Андриянов.