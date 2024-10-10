Труженице тыла из Воскресенска передали поздравление с юбилеем от президента
Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин поздравил труженицу тыла Надежду Юняеву с юбилеем. Он вручил ей подарки, поздравления от представителей власти и президента Российской Федерации.
Алексей Малкин передал Надежде Дмитриевне поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, а от себя пожелал ей крепкого здоровья.
«Всегда с особым трепетом в сердце общаюсь с нашими дорогими ветеранами. Не устану удивляться беспредельному добру и неиссякаемому жизнелюбию, что живут в сердцах этих людей. Поражаюсь тому, как им удалось сберечь самые лучшие человеческие качества, пройдя через тяготы жизни, в том числе и военные годы», — написал на своей странице в телеграм-канале Алексей Малкин.
В Воскресенске с трепетом относят к труженикам тыла и ветеранам Великой Отечественной войны.
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