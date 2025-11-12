Труженица тыла Лидия Рябцева в Можайске отметила 95-летие

Ветеран Можайского «Книгоэкспорта», труженица тыла, вдова участника Великой Отечественной войны Лидия Рябцева отметила юбилей 95 лет. Ее бывшие коллеги, депутат Совета депутатов Можайского муниципального округа Василий Овчинников, представители администрации округа, сотрудники «Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Можайский» и члены местного Совета ветеранов навестили именинницу, чтобы поздравить ее и вручить цветы.

Для Лидия Рябцевой зачитали поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы Можайского муниципального округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов округа Лидии Афанасьевой. Генеральный директор АО «Книгоэкспорт» Виктория Дмитриева прислала юбиляру благодарственное письмо за добросовестный многолетний труд.

Именинница родилась в Омске. Родители Лидии вместе с тремя детьми в 30-е годы переехали в деревню Александрия Могилевской области. В Великую Отечественную войну умерла ее мать, а отец был партизаном. После освобождения Александрии от оккупации 14-летняя Лидия работала в местном колхозе. После окончания школы девочка устроилась в книжный магазин «Облкниготорг» в Могилеве, где познакомилась с капитаном-фронтовиком Алексеем Рябцевым из деревни Бурцево Можайского района.

Пара поженилась и почти 20 лет прожила в Омске и Новокузнецке. Выйдя в запас, подполковник Алексей Рябцев перевез семью в Можайск. Здесь он преподавал начальную военную подготовку в Ворошиловской школе, а Лидия устроилась работать в ведомственную охрану, затем трудилась комплектовщиком в Можайском «Книгоэкспорте».

Лидия и Алексей воспитали двух сыновей, которые стали офицерами. Сейчас у ветерана четыре взрослых внучки и правнучка.