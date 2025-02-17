Труженику тыла Марии Профатиловой в Коломне вручили медаль к 80-летию Победы

Почетную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» получила Мария Никитична Профатилова из Коломны. Награду ей вручили глава совета депутатов Коломны Николай Братушков и председатель думы Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Писаренко.

Когда началась Великая Отечественная война, Марии Профатиловой было всего девять лет. Семья жила тогда в Киргизской ССР. Отец отправился на фронт, а Мария вместе с матерью и старшей сестрой все эти годы трудилась в колхозе наравне со взрослыми.

После окончания вуза Мария Профатилова по распределению попала в поселок Ямбург за полярным кругом, а затем в город Надым в ЯНАО, где и проработала более 30 лет. Трудилась на газовых месторождениях, выезжала на строительство Байкало-Амурской магистрали. Теперь она переехала в Коломну, где живут ее дети и внуки.

Юбилейную медаль до 9 Мая получат все ветераны, проживающие в Коломне, — 540 человек. Среди них фронтовики, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя.