Труженика тыла поздравили с 90-летним юбилеем в Можайске

В Можайском округе с 90-летием поздравили труженицу тыла Татьяну Морозову. Лично вручить подарки и поздравления от президента и губернатора прибыл и. о. заместителя главы муниципалитета Денис Потылицын.

Именинница из поколению детей войны и несовершеннолетних узников. Ее трудовой стаж превышает 50 лет, большую часть которых она отдала Бородинской фабрике, где стала высококлассным столяром высшего разряда.

«Ваша жизнь — это настоящая история, написанная трудом и любовью. Выстоять в тяжелые годы, а потом создать большую семью — это великий пример для всех нас», — сказал Денис Потылицын, вручая цветы и памятные адреса.

На фабрике Татьяна Ивановна изготавливала сложные изделия, включая шахматы, гамаки и двери. Секрет своего долголетия она видит в большой и дружной семье, где живет вместе с дочерью, внуками и правнуками, оставаясь для них мудрой главой рода и хранительницей традиций.