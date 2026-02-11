Труженика тыла из Домодедова отметил 96 лет

Домодедовский труженик тыла, поэт и человек с невероятной жизненной энергией Борис Михайлович Графов в феврале отметил свое 96-летие. 6 февраля с юбиляром встретились и поздравили его депутат Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов и председатель Совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский.

Вячеслав Фетисов передал ветерану теплые поздравления от Президента России Владимира Путина. В качестве особого подарка Борису Михайловичу вручили сборник стихов Сергея Есенина — поэта, творчество которого юбиляр особенно любит, знает многие произведения наизусть и сам пишет стихи.

Борис Графов проживает в микрорайоне Востряково с 1947 года. Много лет он трудился в Домодедове и Москве. Вместе с супругой Ниной Ефимовной они воспитали двоих детей. Сегодня у Бориса Михайловича — три внучки и три правнука.

Несмотря на солидный возраст, он остается активным и увлеченным человеком: путешествует, интересуется новым и сохраняет вкус к жизни. С 2017 года Борис Михайлович занимается экстремальным видом спорта — прыжками с тарзанки-банджи, что вызывает искреннее восхищение у всех, кто его знает.

«Мы искренне гордимся нашим старшим поколением — таким сильным и вдохновляющим. От всей души желаю Борису Михайловичу крепкого здоровья, заботы близких и новых ярких впечатлений!» — поздравила юбиляра глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

История Бориса Графова стала ярким примером силы духа, жизнелюбия и неугасающей внутренней энергии.