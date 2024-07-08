Трудовые коллективы Мытищ приняли участие в спартакиаде пляжных видов спорта

Спартакиада трудовых коллективов городского округа Мытищи прошла на стадионе пляжных видов спорта в центральном парке. В турнире приняли участие восемь команд.
Завершилась 16-я спартакиада по пляжным видам спорта. В полуфинал вышли команды «Мытищинская теплосеть», приборостроительного и машиностроительного заводов и сборная Московской пивоваренной компании.
Итоговой стала игра по пляжному футболу. В этом этапе победила команда приборостроительного завода. Серебро досталось машиностроительному заводу, пивоваренная компания оказалась третьей, а на четвертом месте — сборная теплосетей. В общем зачете победила команда «Мытищинская теплосеть».