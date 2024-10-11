Трудовые коллективы Химок поучаствовали в забеге на космодроме Восточный

Сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок приняли участие в забеге «Путь к звездам». Площадкой для состязаний стал космодром Восточный. Бороться за звание лучших приехали 300 спортсменов из России и Китая.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» представили Александр Поляков и Дмитрий Колчин. Приветственную речь перед началом забега с борта Международной космической станции произнесли космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер. Состязание приурочили к 90-летней годовщине Юрия Гагарина.

«Наконец осуществилась моя давняя мечта — побывать на космодроме. Сама трасса рельефная, ветер Восточного также отнимал силы, поэтому результат 1 час 30 минут после долгой дороги считаю неплохим», — рассказал сотрудник НПО «Энергомаш» Александр Поляков.

Напомним, что легкоатлетический забег «Путь к звездам» проходит ежегодно, начиная с 2019 года. Нынешняя гонка собрала рекордное количество участников.

Ранее трудовые коллективы Химок соревновались в онлайн-марафоне. Победителем стал сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» Анатолий Блинов, который преодолел 85 километров с лучшим результатом по времени. Среди участников также были работники машиностроительного конструкторского бюро «Факел» и научно-производственного объединения имени Лавочкина.

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