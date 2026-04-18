Трудовые династии получили награды в Котельниках

В ДК «Белая Дача» собрались люди, которые искренне любят свою работу. На сцену выходили представители трудовых династий и целых коллективов, добившихся успеха в решении производственных задач.

Гостей вечера приветствовали газорезчики, врачи, учителя и руководители предприятий. Каждого из них назвали примером для подражания в своих коллективах. Организаторы ставили перед собой цель показать работников разных отраслей, почтить ветеранов и рассказать о достижениях местных предприятий.

«Мне интересно работать, потому что работа творческая. Не просто сделать деталь, а как сделать, как улучшить. Постоянно новое оборудование. Мне интересно работать», — рассказал газорезчик Николай Ежелев.

Председатель Совета депутатов городского округа Котельники Анатолий Бондаренко отметил, что город славен прежде всего жителями.

«Много достижений. За последние 5-7 лет построено социальных объектов, благоустроены территории, много сделано для комфортной и привлекательной жизни», — сказал он.

В этот день представители разных профессий получили награды и благодарности за вклад в развитие округа.

«В нашем городе живут и трудятся прекрасные, великолепные люди. Есть чем гордиться. Особые слова благодарности ветеранам. Опыт, знания — это очень бесценно для нас. Вы наш клад, вы наша гордость», — заявил глава города Михаил Соболев.