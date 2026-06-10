Трудовые бригады для старшеклассников открылись в Лобне

Бригады для школьников организованы на базе семи учреждений образования. Всего этим летом в них зачислены 230 подростков, которые трудятся по четыре часа в день.

Первая смена стартовала в июне, вторая начнется в августе. Если раньше школьники в основном помогали в школах — сажали цветы, мыли окна, убирали территорию, — то в этом году они вышли за рамки своих учреждений. Трудовые бригады теперь можно увидеть в городских парках, скверах и у памятников.

Глава округа Анна Кротова отметила, что для многих ребят это первый трудовой опыт, важный шаг во взрослую жизнь. Особенно ценно, что он связан с заботой о родном городе.

По словам организаторов, желающих трудоустроиться было намного больше, что говорит об ответственности и неравнодушии подрастающего поколения. Работа в бригадах помогает подросткам не только получить реальный опыт, но и почувствовать свою полезность обществу.