Трудовые бригады для школьников начали работу в Серпухове

Центр по профориентации и трудоустройству молодежи Серпухова вместе с Комитетом по образованию организовал для школьников с 14 лет работу на благо округа. В этом году планируют охватить 534 участника.

В июне уже трудятся около 200 школьников, в июле на работу выйдут еще 206, остальные — в августе. Ребята задействованы в школах, библиотеках, музеях, на стадионах и в монастырях — везде, где нужна помощь.

Задачи простые, но важные: прополоть клумбу, подмести дорожки, собрать мусор или присмотреть за младшими в лагере. За каждым отрядом закреплен наставник, который следит за безопасностью, контролирует работу и всегда готов помочь.

Отдельно действует лагерь труда и отдыха — мобильные бригады, которые наводят порядок на разных участках округа. Первые заработанные деньги — реальное подтверждение ответственности ребят и их готовности трудиться на благо округа.