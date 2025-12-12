Трудовой семестр российских студенческих отрядов завершился в Подмосковье

Трудовой семестр регионального отделения Российских студенческих отрядов завершился в Подмосковье. Торжественная церемония закрытия собрала более 400 ребят, которые на протяжении года участвовать в патриотических акциях, слетах и форумах.

Региональное движение студотрядов в Подмосковье развивается с 2020 года. В него уже вступили более 7,4 тысячи человек. Из них 6,8 тысячи трудоустроились по направлениям деятельности РСО. Ребята также участвуют в профессиональных и творческих конкурсах, показывая высокие результаты.

«Ребята работают не только на территории Московской области, но и по всей России. Еще активисты постоянно приносят региону новые победы. Например, на всероссийском слете РСО в Красноярске ребята завоевали первые места в профессиональных номинациях, творческих конкурсах, а один из активистов получил престижный статус тренера РСО», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Она добавила, что последние три года региональное отделение занимает первое место в рейтинге РСО в ЦФО.

В этом году активисты трудились в лагерях и детских центрах, среди которых «Артек», «Орленок», «Дельфин», «Гагарин» и «Сириус». Они работали на теплоходах, в санаториях и отелях, а также на предприятиях Камчатки и Сахалина, помогали строить дома, социальные объекты и дороги.

Достижения Подмосковья отметили на Слете и Спартакиаде студенческих отрядов ЦФО в Тамбове, а с 1 февраля по 28 марта активисты участвовали во всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», в ходе которой они помогали ветеранам, семьям участников СВО и пожилым людям.

В ходе церемонии закрытия трудового семестра наградили лучшие отряды и штабы Подмосковья.