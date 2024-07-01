Трудовой отряд «Чистогорье» начал работу в Солнечногорске

В Солнечногорске стартовал шестой сезон молодежных трудовых отрядов «Чистогорье». На протяжении июля 128 подростков будут благоустраивать округ.

Открытие новой трудовой смены прошло на стадионе «Металлург». В первый день работы отрядов участникам провели обязательный инструктаж по технике безопасности и организовали тренинги, чтобы сплотить команду.

Подростков в возрасте от 14 до 17 лет официально трудоустроили на должность «Рабочий зеленого хозяйства». В городе будут работать шесть бригад и еще одна — в поселке Андреевка. Помимо основной занятости, для участников отрада организуют спортивные и развлекательные мероприятия.

«Основная цель проекта — трудовое воспитание и организация временной занятости несовершеннолетних в период длинных каникул. В „Чистогорье“ подростки получают прекрасную возможность заработать первые деньги и при этом принести пользу округу. Благодарю ребят за неравнодушие, а их родителей — за правильное воспитание детей!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По вопросам трудоустройства в августовскую смену трудового отряда «Чистогорье» можно обратиться в молодежный центр «Возрождение» по адресу: Солнечногорск, улица Дзержинского, 13 или по телефону: +7 (496) 262-65-85.

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