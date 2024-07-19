Трудовой лагерь для подростков открыли в Домодедове этим летом

С начала лета в подмосковном Домодедове начал работу лагерь труда и отдыха. Там ребята в возрасте от 14 лет и старше выполняют общественные работы, а также участвуют в развлекательной и образовательной программах.

Это первый в Московской области подобный лагерь, организованный на базе образовательного учреждения. Длительность смены составляет 14 дней с круглосуточным пребыванием и пятиразовым питанием.

Более 30 подростков в первой половине дня занимаются общественным трудом. В основном это благоустройство территории школы: мелкий ремонт, уборка территории и овощеводство. Рабочий день составляет четыре часа с перерывами на отдых. А после ребята участвуют в различных играх, квестах, смотрят кино, танцуют и поют песни.

«Первая половина дня с 9:00 до 13:00 — трудовая. Потом гигиена и тихий час. Во второй половине дня ребята занимаются в лабораториях, составляют научные проекты, экспериментируют с теплицей», — рассказал руководитель лагеря Роман Юдин.

В конце каждого дня школьники собираются вместе и делятся впечатлениями. Все как в настоящем загородном лагере, только ближе к дому и с пользой для общества. Двери лагеря открыты для учеников всех школ округа.