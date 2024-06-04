Трудовой династии энергетиков вручили благодарность губернатора Подмосковья

Основатель династии Павел Пышкин начал профессиональную карьеру в 1938 году в должности начальника подстанции «Бужаниново». Более 30 лет он возглавлял коллектив энергетиков, обслуживающих и обеспечивающих безаварийную работу оборудования. За годы своей безупречной работы он удостоен множества наград, включая медали, премии и благодарственные письма.

Пример отца вдохновил и детей на то, чтобы отдать свою жизнь карьере энергетиков. Так, дочь Ольга Душина более 50 лет проработала в Северных электрических сетях, а сын Владимир Пышкин — на предприятии 46. При этом внуки Павла Пышкина также стали энергетиками.

Конкурс «Лучшая трудовая династия» проводится на территории Московской области ежегодно. В этом году он прошел в 11-й раз. Соревнования собирают порядка 50 семей, которые состязаются в различных номинациях.

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