Подростки из трудового отряда в Солнечногорске сдали нормативы ГТО

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Акция по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошла на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. К ней присоединились более 120 ребят из трудового отряда «Чистогорье».

Спортивное мероприятие началось с зажигательной зарядки от фитнес-тренера Марии Кондратьевой. Участники сдавали нормативы по прыжкам в длину, отжиманиям, наклонам вперед, подтягиваниям на высокой и низкой перекладине, метанию снаряда, бегу на короткие и длинные дистанции и другим дисциплинам. Поддержать ребят пришли директор Солнечногорской детской школы искусств Светлана Лаврова и общественник Максим Копытин.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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«После сдачи нормативов ребята будут внесены в единую систему Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“, смогут получить золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия, которые помогут при поступлении в высшие учебные заведения: им будут начислены дополнительные баллы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

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