Трудовая династия Петрокиных продолжит свою историю на Раменском заводе

На Раменском приборостроительном заводе (РПЗ) продолжается славная история трудовой династии Петрокиных. Ирина Рылова, сотрудница предприятия, пришла на завод после окончания филиала авиационного техникума в Раменском и уже более десяти лет трудится диспетчером в механическом цехе.

Династия началась с прабабушки Ирины — Петрокиной Марии Николаевны. Ее дочь, Надежда Петрокина (в замужестве Логачева), также посвятила себя работе на заводе. «Я отработала на заводе 49 лет. Здесь также трудились и мой отец, и его братья, и моя дочь. А сейчас работают мои внучки и мой зять», — поделилась Надежда Логачева.

После выхода на пенсию Надежда вступила в Совет ветеранов РПЗ и занялась общественной деятельностью. Отец Ирины, Алексей Иконников, устроился на завод в 2022 году, сменив профессию строителя на слесаря механосборочных работ.

За свои заслуги семейная династия была отмечена благодарственным письмом от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Награду вручил глава Раменского округа Эдуард Малышев.