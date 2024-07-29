Трудовая бригада школы № 9 передала ветерану Лобни продуктовый набор

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Трудовая бригада при школе № 9 в Лобне передала ветерану Раисе Кебет продуктовый набор. Школьники-участники таких бригад помогают ветеранам, облагораживают школьные территории, участвуют в волонтерских мероприятиях.

Ученики лобненской школы № 9 вместе с педагогом навестили ветерана Раису Андреевну Кебет. Ребята самостоятельно собрали для нее продуктовый набор.

«Данная активность способствует формированию чувства ответственности, демонстрирует уважение к подвигам и опыту ветеранов, прививает уважение к истории нашей страны», — прокомментировали педагоги школы № 9.

Участники школьных трудовых отрядов обустраивают связанные с историческими событиями памятные места города, облагораживают воинские захоронения, памятники, обелиски и мемориальные доски.

Сегодня в Лобне в состав трудовых бригад входят 345 школьников.

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