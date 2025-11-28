Трубопровод заменят на участке от улицы Пушкина до Глазовской в Серпухове

Участок системы водоснабжения обновят в Серпухове. Это важно сделать, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную подачу ресурса в дома жителей.

Старые чугунные трубы заменят на современную ПНД-трубу. Ее гарантированный срок службы составляет более 50 лет

Специалисты уже обновили 210 метров трубопровода. Оставшуюся длину проложат методом горизонтально-направленного бурения. Это минимизирует неудобства для жителей.

На объекте работают четыре единицы спецтехники, в том числе два экскаватора и установка ГНБ, а также шесть специалистов. Все работы должны завершить на следующей неделе.

Параллельно по инвестпрограмм идет модернизация системы водоотведения. Уже заменили четыре канальные дробилки, предназначенные для измельчения крупных отходов в сточных водах. В 2026 году обновят еще две такие дробилки.