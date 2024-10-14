Трубопровод для биогаза на КПО в Егорьевске проложат к концу ноября
Еще 44 скважины пробурили на комплексе по переработке отходов в Егорьевске. Работы провели в рамках проекта по строительству системы дегазации.
Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, специалисты смонтируют газосборную сеть и проложат трубопровод до конца ноября.
В планах также установить две газосборные станции — все оборудование уже доставили на КПО. Установка трансформаторной подстанции начнется в конце октября — начале ноября.
После завершения проекта на полигоне начнут работать 79 скважин, пять газосборных станций, а биогаз запустят по трубопроводу протяженностью семь километров.
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