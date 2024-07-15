Тротуары возле нового детского сада «Ромашка» обновили в Мытищах

На улице Колпакова завершилось строительство детского сада «Ромашка». Уже завезено и подключено необходимое оборудование, а территория вокруг детского учреждения прошла благоустройство.

Важно отметить, что в процессе строительства были нарушены некоторые элементы дорожно-тропиночной сети и руководство округа потребовало их восстановить.

Исполняющий обязанности главы городского округа Олег Сотник лично проверил ход работ и отметил серьезный подход строителей к вопросу. Новый тротуар не просто восстановлен, а построен заново — с укладкой асфальта и удобными подходами.

Далее планируется создание благоустроенного сквера с лавочками рядом с детским садом с целью создания комфортной и красивой территории вокруг детского учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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