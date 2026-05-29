Тротуары отремонтировали в деревне Черная в Истре

В деревне Черная в Истре привели в порядок пешеходные дорожки в рамках программы «Народные тропы». Работы прошли на улице Садовой у домов № 9, 11–15 и 17.

Прежнее покрытие здесь представляло собой старую поврежденную брусчатку, которая доставляла дискомфорт местным жителям. Ее демонтировали, после чего уложили новые асфальтовые дорожки и добавили бордюры. Специалисты также озеленили прилегающую территорию с подсевом газона.

Работы по благоустройству деревни Черная продолжаются. В планах — обустроить входную группу в «Массовке» и новую пешеходную тропу, которая позволит жителям удобно проходить через территорию парка в сторону Дедовска.

Программа «Народные тропы» реализуется с 2021 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлена на развитие удобных пешеходных связей, особенно в зонах с высоким трафиком.