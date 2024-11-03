Тротуары отремонтировали на трех улицах в Коломне

На трех улицах Коломны, а также в Озерах и двух селах округа появились новые тротуары в этом году. Всего рабочие обновили более двух километров переходных дорожек.

Тротуары сделали на улицах Астахова, Красногвардейской и Пароходной в Коломне. Их уложили на улице Юрия Сергеева в Озерах, в селах Пирочи и Шкинь.

«В Озерах построили тротуар вдоль улицы Юрия Сергеева. Только положительные отзывы получаем по нему, он был необходим, так как ведет к детскому саду», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Коломна Денис Лубяной.

Специалисты также установили светофор на улице Гагарина, а на Пароходной улице сделали выделенную полосу для левого поворота.

На улице Октябрьской революции расширили полосу для правого поворота. Это позволит уменьшить количество пробок.

В селе Шкинь также сделали безопасное круговое движение. Здесь достроят еще порядка 400 метров тротуара и соединят его с региональной дорогой.

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