Тротуары обновят во втором микрорайоне Егорьевска

Во втором микрорайоне Егорьевска стартовал масштабный проект по обновлению пешеходной инфраструктуры. Начались активные работы по замене тротуаров, призванные улучшить облик микрорайона и создать удобные условия для передвижения пешеходов.

«Реализация данного проекта осуществляется в рамках заключенного муниципального контракта, что гарантирует его качественное и своевременное исполнение. В соответствии с утвержденным планом, завершение всех запланированных работ намечено на ноябрь 2025 года», — сообщили в администрации округа.

В первую очередь строители сосредоточены на приведении в порядок тротуарного покрытия и замене бортового камня возле многоквартирных домов № 38, 38а и 28б.

Параллельно с этим дорожные службы ведут работы в непосредственной близости от домов № 16 и 18 во втором микрорайоне. Здесь планируется не только обустроить новый тротуар, но и создать дополнительное парковочное пространство для автомобилей, что позволит решить проблему нехватки парковочных мест и улучшить организацию дорожного движения во дворе. Кроме того, в рамках проекта запланировано обновление асфальтового покрытия во внутриквартальном проезде.