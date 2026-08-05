Тротуары обновили в 6 районах Подольска

В Подольске продолжается развитие пешеходной инфраструктуры. Новые дорожки и обновленные тротуары появились по нескольким адресам, сделав маршруты жителей более удобными и безопасными.

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком» специалисты обустроили новую пешеходную дорожку между домами № 13 и 15 на улице Орджоникидзе. Также восстановили покрытие на участке между домами № 8 и 13 на улице Маштакова, где ранее был разрушен асфальт.

Особое внимание уделили территориям, которыми ежедневно пользуются дети. Для удобного и безопасного прохода к детской площадке у дома № 48 на улице Кирова оборудовали два новых подхода — от подъезда № 2 и от подъезда № 1.

Кроме того, привели в порядок участок между домами № 3 и 5А на улице Свердлова. Новый тротуар появился и возле Подольского краеведческого музея на улице Февральской — теперь путь к культурному объекту стал комфортнее для посетителей.

Программа «Пешком» направлена на создание современной, доступной и безопасной пешеходной инфраструктуры в городах Подмосковья.