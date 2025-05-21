Тротуары на Восточной улице в Одинцове отремонтировали на 80%

В городе стартовали масштабные работы по благоустройству Восточной улицы в районе дома № 16. В рамках этого проекта осуществляют ремонт дорожного полотна и устройство современных тротуаров.

Особое внимание уделяют созданию комфортных условий для пешеходов и велосипедистов: по всей длине улицы проложат широкие дорожки, чтобы повысить безопасность и удобство передвижения. Обновления будут актуальны для любителей активного отдыха, которые часто катаются на велосипедах в Мещерском парке, расположенном неподалеку.

На объекте работают три строительные бригады, в составе которых 15 специалистов. Также используют современную технику, чтобы ускорить процесс. На данный момент выполнили 80% работ по устройству тротуаров — осталось уложить верхний слой асфальтобетона.

В процессе также заменят бортовой камень по всей протяженности улицы. Работы планируют завершить к 25 мая. После этого дорожники приступят к фрезеровке старого асфальта и укладке нового покрытия.