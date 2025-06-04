Тротуары и дорогу на территории больничного городка в Озерах обновят к августу

На территории больничного городка в Озерах к августу обновят дороги, тротуары. Парковка также будет расширена и приведена в порядок, чтобы стать более просторной.

Все работы выполняются при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Ремонт территорий медицинских учреждений».

Полный ремонт асфальтового покрытия на территории больничного городка планируется завершить к августу 2025 года, к 100-летию города.

«Это будет первая крупная реконструкция дорожного покрытия с момента строительства Озерской больницы — подрядчик заменит более 16 тысяч квадратных метров асфальта», — сообщил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Он подчеркнул, что качество дорожного покрытия напрямую влияет на удобство передвижения пациентов и возможность беспрепятственного доступа для специализированного транспорта.

После завершения реконструкции территория больничного городка станет более комфортной для посещения, в том числе для людей с ограниченными возможностями.