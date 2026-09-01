Тротуары и дороги отремонтировали в Ногинске и Обухове

В Богородском округе завершили ремонт тротуаров в Ногинске и пяти автомобильных дорог в поселке Обухово. Пешеходные зоны обновили на улицах Климова, Рабочей и Октябрьской, дороги — на улицах Дзержинского, 3-го Интернационала, Октябрьской, Объездной и проезде к Автокомбинату.

Тротуары на углу улиц Климова и Рабочей, а также на улице Октябрьской вдоль детского сада ежедневно используют сотни горожан: родители с детьми, школьники и пожилые жители. Их состояние напрямую влияет на безопасность и удобство передвижения. Теперь тротуары стали ровнее и комфортнее — от горожан уже поступают первые благодарности.

В Обухове отремонтировали пять автомобильных дорог, включенных в план ремонта на 2026 год. Обновление дорожного полотна повысит безопасность движения и улучшит транспортную доступность района.

Комплексный подход к благоустройству — от тротуаров до крупных дорожных участков — помогает сделать городскую среду удобнее для всех категорий жителей.