Тротуарные дорожки продолжают ремонтировать в Звенигороде

Благоустройство дворовых территорий продолжается в Звенигороде. Сейчас в микрорайонах и на улицах города обустраивают тротуарные дорожки.

Работы проводят в Восточном микрорайоне в Звенигороде. Местные жители обратились к главе округа с просьбой отремонтировать дорожки возле домов № 18 и 20. Уже давно возле новостроек не было тротуара, а детям и мамам с колясками приходилось идти по проезжей части.

«Рабочие делают новые бордюры, основание тротуаров, затем покроют его щебнем. Если позволит температура, то сделаем асфальтовое покрытие в ближайшие дни — до начала зимы. В любом случае ходить по дорожке можно будет уже в ближайшие дни», — рассказал заместитель директора Звенигородской ремонтно-эксплуатационной службы Сергей Денисов.

Протяженность новой дорожки составит 63 метра. При низких температурах укладку асфальта отложат до потепления, чтобы все работы были проведены в соответствии с нормами.

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