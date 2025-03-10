Тротуар возле поликлиники в Наро-Фоминске отремонтируют до лета

Жители округа обратили внимание на неудовлетворительное состояние пешеходной дорожки, расположенной вблизи Наро-Фоминской взрослой поликлиники. Местные выразили обеспокоенность состоянием тротуара и неудобствами, которые испытывают пешеходы, в частности, пациенты поликлиники.

Администрация округа оперативно отреагировала на обращение жителей и рассмотрела вопрос о ремонте тротуара. Жителям сообщили, что ремонтные работы будут проведены в период благоприятных погодных условий.

«Ремонт тротуара будет проведен в срок до конца второго квартала 2025 года», — сообщили в администрации.

С вопросами о содержании дворов, общественных территорий или многоквартирных домов, следует обращаться в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области по телефонам: 8(498) 602-83-47 и 8(498) 602-84-61.