Тротуар вдоль Рязанского шоссе обустроят до конца октября

В селе Кривцы ведется активное строительство нового тротуара, призванного обеспечить комфорт и безопасность пешеходов. Эта пешеходная дорожка протяженностью 1,9 километра будет пролегать вдоль Рязанского шоссе со стороны Москвы, предоставляя жителям возможность безопасно передвигаться вдоль автомагистрали.

Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и обращениям местных жителей, которые неоднократно указывали на опасные условия для пешеходов на обочине автомагистрали.

В настоящее время строители формируют 40-сантиметровую выемку, в которой будет укладываться основание дорожки. Рабочие уже приступили к установке бордюров, которые оградят тротуар от проезжей части, а также засыпают место тротуара слоем песка и слоем утрамбованного щебня, создавая прочное основание. Вскоре поверх щебня будет залит асфальт толщиной пять сантиметров, обеспечивающий ровную и удобную поверхность для ходьбы.

Ширина новой пешеходной зоны составит 180 сантиметров. Особое внимание уделено удобству маломобильных граждан: тротуар будет иметь понижение до уровня проезжей части. Завершение строительства пешеходного тракта планируется до конца октября.