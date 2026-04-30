Тротуар вдоль подъездной дороги к образовательному комплексу построят в Котельниках

В Котельниках началось строительство тротуаров вдоль дороги, ведущей к воспитательно-образовательному комплексу в микрорайоне «Опытное поле». Ей будут пользоваться около семи тысяч жителей и учащихся.

Готовность объекта сейчас составляет 28%. В работах задействовали семь человек и одна спецмашина.

«Здесь продолжается строительству водопропускной трубы, газопровода и дождевой канализации. Параллельно дорожники приступили к устройству песчаного основания под тротуар, а также монтажу бортового камня», - сказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

Протяженность дороги составляет 570 метров, на ней будет две полосы движения, тротуары и парковочные зоны на 59 и 84 места. Объект обеспечит учеников и их родителей удобной и безопасной дорогой к образовательному комплексу, в состав которого войдет школа на 2,1 тысячи мест и детский сад на 350 воспитанников.

Завершить строительство планируют в четвертом квартале года.