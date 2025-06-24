Тротуар вдоль автодороги по улице Спасателей обустроят в Жуковском

Глава городского округа Андроник Пак в рамках оперативного совещания в режиме видеоконференцсвязи обсудил с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Руководитель муниципалитета сообщил, что планируется строительство тротуара вдоль автомобильной дороги по улице Спасателей.

Протяженность нового тротуара составит 222 метра. Он свяжет между собой улицы Спасателей и Чкалова.

Для улучшения видимости на пешеходных переходах в Жуковском были установлены три светофора с направленной подсветкой. «Сейчас готовим документы для установки подобной системы еще на одном переходе», — рассказал Андроник Пак.

Кроме этого, каждые выходные на территории Жуковского проводятся мероприятия по раздаче агитационных материалов по пропаганде безопасности дорожного движения водителям и пешеходам.