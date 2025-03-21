Тротуар в Серебряных Прудах отремонтируют в апреле

Фото: Медиасток.рф

В селе Узуново в апреле стартуют работы по ремонту тротуара в сквере Победы, что станет очередным шагом в его благоустройстве. Администрация округа планирует уже к концу месяца определить подрядчика, который проведет восстановление пешеходной дорожки.

Выбор узуновского сквера для проведения работ по благоустройству не случаен. В 2023 году он стал победителем Всероссийского голосования за объекты, требующие первоочередного внимания. Голосование проводилось в онлайн-формате в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью национального проекта «Жилье и городская среда».

Значительная часть работ по обновлению территории уже завершена. В сквере установлен новый памятник солдатам, павшим в Великой Отечественной войне. Вокруг памятника отремонтировано покрытие площадки, создана зона отдыха со скамейками. Также была модернизирована система наружного освещения.

Скоро начнется второй этап благоустройства, который продлится до сентября текущего года.

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