Тротуар в поселке Красный Октябрь в Раменском округе благоустроили в сентябре
Тротуар, соединяющий два детских сада, благоустроили в Раменском городском округе в поселке Красный Октябрь. Работы провели по просьбе жителей.
Как пояснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, общая площадь проекта составила 546 квадратных метров.
«Новая пешеходная зона позволит повысить безопасность местных жителей, а также минимизировать риски при передвижении пешеходов к социально-значимым объектам», — добавили в ведомстве.
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