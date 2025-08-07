Тротуар в поселке Ильинский построят в Раменском округе

Строительство нового тротуара началось на улице Интернациональной в поселке Ильинский Раменского муниципального округа. Пешеходная зона появится благодаря обращениям родителей учащихся Ильинской средней общеобразовательной школы № 26.
Протяженность нового тротуара составит 590 метров при ширине в полтора метра. Об этом сообщил директор территориального управления Алексей Емельянов. Он также добавил, что пешеходная дорога будет построена с учетом зимней эксплуатации — ее конструкция позволит удобно производить очистку от снега.
Необходимость строительства тротуара обусловлена тем, что ежедневно в учебный период там проходит большое количество детей. До появления пешеходной зоны школьники были вынуждены идти по проезжей части, что создавало угрозу их безопасности.
Работы по благоустройству проводятся в рамках летнего сезона дорожных работ 2025 года. После завершения строительства школьники получат безопасный пешеходный маршрут до образовательного учреждения. Завершить работы планируют до начала учебного года.
