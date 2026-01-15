Тротуар у поликлиники очистили от снега в Пушкино

В округе коммунальные службы привели в надлежащее состояние тротуар, ведущий к ключевому социальному объекту. Речь идет об участке на улице 50 лет Комсомола, который является основным подходом к входу во взрослую поликлинику.

Сигнал о неудовлетворительном состоянии пешеходной зоны поступил от пациентов медицинского учреждения. Представители коммунальных служб оперативно приняли заявку в работу. В кратчайшие сроки на указанный участок была направлена техника и мобильная бригада рабочих. В результате тротуар был полностью очищен от снежной каши и наледи, расширен проход для пешеходов.

«Прямая связь с жителями позволяет быстрее выявлять проблемные точки. Сообщить о некачественном содержании территорий или оставить заявку на уборку снега можно двумя способами: позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру: +7 (495) 993-55-01 или оставить электронное обращение через портал „Добродел“, прикрепив фото и указав локацию», — сообщили в администрации округа.