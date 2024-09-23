Тротуар у дома № 10 по улице Калинина в Коломне привели в порядок

Рабочие отремонтировали тротуар вблизи дома № 10 по улице Калинина в городском округе Коломна. В этом году в списке на благоустройство числятся 22 придомовые территории.

Раньше во дворе у № 10 по улице Калинина пролегала пешеходная дорожка, она тянулась вдоль дома и обрывалась на выходе со двора. Жители обратились к заместителю главы Коломны Дмитрию Ходасевичу с просьбой продлить тротуар до входа на парковку, расположенную с торца.

Строители сформировали новое основание из щебня и песка, укрепили тротуар бордюром и уложили новый асфальт.

«Позаботились и о комфортном спуске, сделав его пологим. Кроме того, на въезде во двор подняли уровень асфальта», — отметил начальник управления благоустройства Николай Пшенников.

Отметим, что дворы также благоустроят на улице Дзержинского у домов № 93, № 87, № 87а, № 87б и № 89. Там обновят покрытие на внутриквартальных дорогах, построят новые парковки и тротуары.

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