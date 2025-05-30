Тротуар расширят в Серебряных Прудах

В округе этим летом запланирована программа благоустройства, в рамках которой будет преобразовано шесть дворовых территорий. Работы уже завершены в четырех из них, а сейчас подрядчик приступил к обновлению пятой территории — на Запрудной улице в поселке Успенский.

Особое внимание уделяется территории возле домов № 7 и 12, где проведут комплексные работы по улучшению инфраструктуры. Здесь планируется укладка нового асфальтового покрытия, замена старых бордюров на новые, а также установка скамеек и урн.

«Мы стремимся создать комфортную и безопасную среду для наших граждан, поэтому работы ведутся с учетом современных стандартов и пожеланий местных жителей», — сообщила начальник службы координации энергетики и благоустройства администрации округа Александра Титова.

Кроме того, будет расширен тротуар и «народная тропа». Общий срок выполнения работ рассчитан на три месяца, завершение благоустройства запланировано на сентябрь. За это время планируется отремонтировать около девяти тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.