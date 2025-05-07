Тротуар отремонтируют во Фрязине

В округе оперативно отреагировали на обращение жителей, обеспокоенных состоянием тротуара на улице Рабочей. После того, как жители обратились в муниципальный центр управления с жалобой на аварийное состояние тротуарного покрытия в районе домов № 4 и 8, администрация муниципалитета незамедлительно приняла меры.

Заместитель главы муниципалитета Наталья Силаева лично встретилась с жителями округа, чтобы обсудить проблему и сообщить им о планах по ее решению. В ходе встречи она проинформировала граждан о сроках проведения ремонтных работ и ответила на все интересующие их вопросы.

«На момент проведения встречи по указанному адресу уже велись работы в рамках капитального ремонта дорожного покрытия, включающего в себя реконструкцию тротуаров», — сообщила Наталья Силаева.

Также она добавила, что после завершения ремонтных работ лично посетит двор по улице Рабочей, чтобы убедиться в качестве выполненных работ и оценить их соответствие установленным стандартам.