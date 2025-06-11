Тротуар отремонтировали на проспекте Борзова в Шатуре

Одну из главных улиц ремонтируют в Шатуре. Специалисты уже обновили тротуар на проспекте Борзова.

Асфальт заменили на обеих сторонах тротуара. Общая протяженность отремонтированной дороги составит 864 метра.

Дорога четырехполосная, поэтому ремонт не требует ее перекрытия. Новое покрытие уже уложили на одну из полос по нечетной стороне проспекта.

Сейчас сотрудники дорожной службы занимаются ремонтом проезжей части в районе перекрестка около магазина «Ашан». Параллельно специалисты обновляют бортовой камень.

«Уважаемые водители и пешеходы, будьте внимательны при пересечении этого участка дороги!» — добавили в администрации муниципального округа Шатура.

Отметим, что ремонт проводят благодаря государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».